SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX у вівторок, 4 травня, вивела на навколоземну орбіту ще 60 супутників Starlink.

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твітері.

Запуск здійснено зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді в штаті Флорида о 15:01 за часом Східного узбережжя США.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed, completing SpaceX’s 10th Starlink mission this year pic.twitter.com/hbL8UV15hk — SpaceX (@SpaceX) May 4, 2021

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Запуск перших 60 супутників Starlink було здійснено в травні 2019 року, протягом 2019-2021 у космос відправили 26 партій супутників.