В аеропорту Лондона з'явилася віртуальна диспетчерська вежа

У Лондоні дистанційна робота вийшла на новий рівень. Диспетчери, які контролюють зліт та посадку літаків, віднині працюють не як зазвичай у вежі, а в комфортабельнішому офісі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Youtube-каналі лондонського аерпороту.

Якщо раніше диспетчери мали підійматися на контрольно-диспетчерську вежу, то тепер вони працюють у гарно оснащеному залі за 140 кілометрів від аеропорту, у графстві Гемпшир.

У самому аеропорту Лондон-Сіті замість класичної диспетчерської вежі побудували нову 50-метрову башту. На ній встановлено 14 камер високої роздільної здатності, що забезпечують кут огляду у 360 градусів. Ці камери дають змогу контролювати ситуацію на злітно-посадковій смузі, рульових доріжках та у найближчому повітряному секторі. Також є можливість збільшити зображення у 30 разів, не втративши при цьому якість.

Окрім цього є дві камери з поворотно-похилим зумом, які транслюють зображення на великі екрани у Хемпширі та відтворюють бінокулярні функції звичайної диспетчерської вежі. Тобто, дивлячись на екрани, диспетчер немов дивиться у звичайне вікно, але має можливість побачити всю інформацію про літак: висоту, швидкість, номер борту тощо.

Окрім того, передбачено ще такі заходи безпеки: якщо одна зі статичних камер вийде з ладу, то зображення з неї відразу почне дублюватися іншими; у кожної камери є два джерела, завдяки яким транслюється інформація; передання сигналу з автоматизованої вежі до диспетчерів теж відбувається двома незалежними каналами зв’язку.

Технологію тестували останні пів року, що підтвердило її життєздатність та ефективність.

Фото: twitter.com/LondonCityAir