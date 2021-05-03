Facebook виділить $5 мільйонів на журналістів для своєї видавничої платформи

Компанія Facebook оголосила про наміри виділити 5 мільйонів доларів на роботу журналістів для розвитку власної видавничої платформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ці кошти витратять на оплату роботи журналістів, які почнуть публікувати матеріали в сервісі компанії.

Платформа передбачає, що журналісти зможуть самостійно публікувати матеріали, а також створювати веб-сайти з використанням інструментів компанії. Все це буде пов'язано зі сторінкою автора в Facebook.

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Заявку на участь у програмі зможе подати будь-який журналіст із США. Перевага буде надаватися тим, хто висвітлює проблеми темношкірих, азіатів, латиноамериканців та інших народів у місцях, де відсутні новинні сервіси. Сума гонорарів за матеріали поки не називається.

«Цей крок стане одним з відповідей Facebook на тенденцію розсилки інформаційних бюлетенів електронною поштою, очолювану такими платформами, як Substack. Вони орієнтовані на репортерів, які часто є єдиним голосом спільноти», - заявили в компанії.

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Ініціатива компанії відбулася на тлі переходу журналістів із великих ЗМІ на різні майданчики. Кілька авторів з New York Times і Vox Media перейшли на Patreon і Substack для більшого заробітку, який практично не має обмежень завдяки підпискам.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Facebook почала тестувати позначення на платформі сторінок сатиричного характеру, щоб люди не плутали їх із реальністю.