З космодрому Куру запустили ракету Vega з українським двигуном

З космодрому Куру, що у Французькій Гвіані, 29 квітня відбувся успішний пуск ракети-носія Vega, оснащеної українським двигуном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє конструкторське бюро «Південне» у Фейсбуці.

Зазначається, що 16-й успішний пуск європейської ракети-носія (РН) легкого класу Vega відбувся о 04:50 за київським часом.

"В якості основного навантаження, на замовлення компанії Airbus Defence and Space, ракета-носій Vega вивела на орбіту космічний апарат Pléiades Neo 3 масою близько 750 кг. Це перший з чотирьох супутників, які після повного розгортання сузір’я (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) зможуть відвідувати будь-яку точку земної кулі принаймні двічі на день та забезпечать комерційних та інституційних споживачів зображеннями з високою роздільною здатністю", - йдеться у повідомленні.

У КБ "Південне" додали, що також в рамках програми Європейського космічного агентства Small Spacecraft Mission Service (SSMS) на орбіту було виведено ще п’ять допоміжних корисних навантажень - мікросупутник спостереження Norsat-3 для Норвезького космічного агентства та чотири кубсати для операторів Eutelsat, NanoAvionics / Aurora Insight і Spire.

"Блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розробило ДП "КБ "Південне" та серійно виготовляє ДП "ВО Південний машинобудівний завод", - наголосили у КБ.

Відзначається, що відмінною особливістю БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. Зараз тривають роботи з покращення характеристик двигуна з метою розширення діапазону виведених корисних навантажень.

Загалом з 2012 року РН Vega стартувала 18 разів.

Фото: Yuzhnoye State Design Office