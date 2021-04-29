SpaceX вивела на орбіту нову групу інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon-9 успішно вивела на низьку близькоземну орбіту чергову партію з 60 мінісупутників, призначених для створення глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті SpaceX.

Запуск відбувся в середу о 23:44 за часом Східного узбережжя США (у четвер о 06:44 за Києвом) із 40-го стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида). Через 1 годину 5 хвилин після старту ракети група супутників Starlink була успішно виведена на задану орбіту.

Варто зазначити, що це вже 25-те виведення на орбіту груп інтернет-супутників, починаючи з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink.

З урахуванням нинішніх спутників орбітальна група SpaceX вже налічує 1503 космічні апарати. Таким чином, компанія SpaceX є найбільшим спутниковим оператором у світі.

Як повідомлялося, попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 7 квітня. Загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тис. мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом, а надалі довести їхню кількість до 30 тис.