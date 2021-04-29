Мобільний додаток перевірених новин Virno презентували в Укрінформі

Мобільний додаток-агрегатор Virno допоможе відшукати правдиві новини про світ та Україну.

Проєкт представили в Укрінформі представники ГО «Центр демократичних реформ і медіа», Міністерства освіти і науки України та проєкт «Демократичне врядування у Східній Україні» (DG - East).

Як зазначила Людмила Василенко, медіаекспертка, голова правління ГО «Центр демократичних реформ і медіа», ідея створення додатку народилася під час проведення численних тренінгів з медіаграмотності, коли учасники губилися з відповіддю на запитання, з яких українських ЗМІ вони споживають інформацію.

«Відтак ми зрозуміли, що існує потреба в тому, щоб створити орієнтир для розуміння того, що існують якісні українські ЗМІ, які дотримуються журналістських стандартів, які у своїх новинних стрічках не публікують джинсу, фейки, шкідливий контент та мову ворожнечі, які водночас дотримуються прозорості медіавласності та мають публічні редакційні політики», - розповіла вона.

Завданням авторів додатку було навчити пересічних українців орієнтуватися у бурхливому інформаційному потоці, відрізняти якісну інформацію від дезінформації чи маніпуляцій, розрізняти правдиві новини від фейкових, замовні матеріали від якісного контенту.

За словами Дмитра Матяша, керівника команди з розробки застосунку, «додаток розробили, щоб користувачі почувалися в безпеці у світі новин. Virno пропонує лише якісні та надійні джерела, які дотримуються високих професійних стандартів журналістики, а саме: оперативність, точність, достовірність та повнота подання інформації».

Як розповіла менеджерка у АТ «НСТУ», медіатренерка Ірина Цибух, учасники проєкту ставили за мету виробити у споживача інформації критичне мислення та навички її аналізу.

«Завдяки цьому ми одягнули наших учасників у бронежилети від інформаційних куль, і ці бронежилети вже неможливо зняти, це те, в що будуть тепер завжди вдягнені наші діти, які пройшли наші тренінги. Вони тепер дивляться новини, блогерів, аналізують і критикують, намагаючись зрозуміти, хто і як ними маніпулює», - зазначила вона.

Створення такого додатку особливо важливо в умовах гібридної агресії РФ, вважає Артур Селецький, заступник міністра освіти і науки України.

«Агресія РФ несе серйозні функційні загрози. Завдяки проєкту діти пізнають світ медіа, вчаться аналізувати новини, створюють власні матеріали на підтримку рідного краю, проходять навчання основ журналістики та медіаграмотності. Усе це сприяє формуванню української ідентичності та національної єдності», - наголосив він.

Мобільний додаток Virno функціонує як агрегатор та відображає новини з перевірених і відібраних джерел, список яких визначається Інститутом масової інформації (ІМІ) двічі на рік. Список Інтернет-видань, які визначені ІМІ як такі, що найбільше відповідають стандартам журналістики (станом на лютий 2021-го року), складається з наступних восьми: «Суспільне», «Радіо Свобода», «Громадське», «Укрінформ», «Букви», «Українська правда», «Ліга» та «Дзеркало тижня». За результатами аналізу від ІМІ, рівень дотримання професійних стандартів на цих ресурсах в середньому становив близько 97,8%.

Офіційний запуск додатку відбувся в рамках презентації результатів проєкту з підтримки розвитку медіаграмотності «Youth MediaLab – Схід», який впроваджувався протягом 2020-2021 роках у Донецькій та Луганській областях.