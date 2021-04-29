Центр протидії дезінформації потрібно розвивати і робити міжнародним - Верещук

Створений на базі Ради нацбезпеки і оборони Центр протидії дезінформації, який розпочав роботу на початку квітня, потрібно розвивати, розширювати та робити його міжнародним.

Таку думку висловила народний депутат Ірина Верещук (фракція партії "Слуга народу") у програмі "Официальный разговор" на телеканалі "Дом", передає Укрінформ.

На її думку, Центр протидії дезінформації потрібно було створювати відразу після початку збройної агресії Росії проти України. Адже програвши битву, можна виграти війну.

"Україна може вигравати в інформаційному полі, тому що за нами правда. Ми — жертва агресії, і, маючи гарну зброю у вигляді медіа, у вигляді правильного інформаційного поля всередині країни і за її межами, ми б могли подавати порядок денний так, як він насправді виглядає, а не так, як це показує Російська Федерація, вкладаючи мільярди грошей в ці дезінформаційні потоки і хвилі", - вважає Верещук.

Саме тому, на її переконання, Центр протидії дезінформації потрібно розвивати, розширювати і робити його міжнародним.

"Створення міжнародної платформи протидії дезінформації — складова програми розширених можливостей з НАТО, яку ми отримали в червні 2020 року. Кожна гібридна загроза супроводжується інформаційною кампанією. Кожна гібридна загроза буде цим центром вивчена, проаналізована, і буде подано рішення у вигляді інструкції для тих, хто ухвалює рішення в органах виконавчої влади та парламенті", - додала Верещук.

Вона нагадала, що завдання Центру протидії дезінформації - збирати й аналізувати інформацію, а також робити висновки щодо інформаційних хвиль. "Переважно це буде стосуватися фейків, які буде запускати або вже запустила Російська Федерація, щоб попереджати такі хвилі і здійснювати роз’яснювальну роботу як для політиків, так і для органів виконавчої влади, і для всіх тих, хто споживає таку інформацію, ретранслює її. Тобто це і робота зі ЗМІ. У цього центру широкий горизонт обов’язків", - пояснила нардеп.

Вона також зазначила, що Україна буде запроваджувати санкційні заходи проти РФ за поширення дезінформації. "Але, мені здається, що найголовніше покарання для РФ - це інформаційно здорове суспільство, яке не сприймає фейків, яке розділяє правдиву і недостовірну інформацію, яка навчає дітей інформаційній грамотності з малих років", - додала Верещук.

Як повідомляв Укрінформ, Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня, яке було введене в дію указом Президента від 19 березня.

Центр розпочав роботу на початку квітня. У своїй роботі він буде об'єднувати відповідні державні установи, які стосуються інформсфери, а також спеціальні органи, органи розвідки та нацбезпеки. Центр також буде протидіяти пропаганді, деструктивним дезінформаційним впливам та кампаніям, займатися недопущенням маніпуляцій громадською думкою.

Президент Володимир Зеленський 2 квітня призначив керівником Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко.