Aston Martin представив ексклюзивну версію спорткара

Англійський виробник спортивних автомобілів Aston Martin представив новий автомобіль Aston Martin V12 Speedster у версії DBR1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Autocar.

Всього у світі буде виготовлено 88 екземплярів.

Сам автомобіль створений на честь авто-переможця 24-годинної гонки в Ле-Мані в 1959 році - Aston Martin DBR1.

У середині встановлений 5,2-літровий подвійний турбодвигун V12 із потужністю 700 кінських сил та крутним моментом в 555 Нм.

Спорткар розганяється до «сотні» за 3,4 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 318 км за годину.

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Очікується, що вартість одного спецекземпляра становитиме понад 1 мільйон доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Hyundai представила новий позашляховик 2022 Hyundai Kona N.

Фото: autocar.co.uk