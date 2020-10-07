Aston Martin показала перший прототип суперкара V12 Speedster
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Autoblog.
Варто наголосити, що цей знаменитий англійський виробник ексклюзивних спортивних авто Aston Martin випускає не так багато автомобілів, а нові моделі взагалі доводиться чекати роками.
Одна з таких - новий суперкар V12 Speedster, вихід якого фанати бренду очікують найбільше.
Повідомляється, що нову модель укомплектують 5,2-літровим бензиновим двигуном V12, який забезпечує 700 к. с. потужності і 752 Нм крутного моменту.
За передачу такої тяги на задні колеса буде відповідати автоматична КПП ZF на вісім швидкостей. Виробник заявляє, що авто буде прискорюватися з нуля до 100 км/год за 3,5 секунди, а максимальна швидкість буде обмежена на позначці 300 км/год.
Відомо, що авто побудовано на суміжній платформі від моделей DBS Superleggera і Vantage. У цій версії V12 Speedster оснащується 21-дюймовими дисками, карбон-керамічними гальмами і адаптивними амортизаторами.
У салоні авто можна помітити масивну перегородку між водійським і пасажирським сидіннями, яка, ймовірно, виконує роль захисного каркаса.
Дата виходу серійної версії моделі поки невідома, але її вартість складе близько 950 тисяч доларів.
Фото: Aston Martin