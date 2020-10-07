Aston Martin показала перший прототип суперкара V12 Speedster

Англійський виробник спортивних автомобілів Aston Martin показав першу версію прототипу нового кабріолета Speedster, який оснащений 5,2-літровим двигуном V12 з двома турбінами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Autoblog.

Варто наголосити, що цей знаменитий англійський виробник ексклюзивних спортивних авто Aston Martin випускає не так багато автомобілів, а нові моделі взагалі доводиться чекати роками.

Одна з таких - новий суперкар V12 Speedster, вихід якого фанати бренду очікують найбільше.

Повідомляється, що нову модель укомплектують 5,2-літровим бензиновим двигуном V12, який забезпечує 700 к. с. потужності і 752 Нм крутного моменту.

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За передачу такої тяги на задні колеса буде відповідати автоматична КПП ZF на вісім швидкостей. Виробник заявляє, що авто буде прискорюватися з нуля до 100 км/год за 3,5 секунди, а максимальна швидкість буде обмежена на позначці 300 км/год.

Відомо, що авто побудовано на суміжній платформі від моделей DBS Superleggera і Vantage. У цій версії V12 Speedster оснащується 21-дюймовими дисками, карбон-керамічними гальмами і адаптивними амортизаторами.

У салоні авто можна помітити масивну перегородку між водійським і пасажирським сидіннями, яка, ймовірно, виконує роль захисного каркаса.

Дата виходу серійної версії моделі поки невідома, але її вартість складе близько 950 тисяч доларів.

Фото: Aston Martin