Aston Martin показав свій перший супербайк

Британська компанія Aston Martin представила спортбайк AMB 001.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанії Aston Martin і Brough Superior на виставці EICMA в Мілані представили спільний проєкт — трековий спортбайк AMB 001, на якому вперше використовується логотип "Aston Martin"", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, в основі байка лежить шасі з алюмінію і титану, сполучене болтами з двигуном, і підрамником з вуглепластика. Зовнішні панелі зроблені з композиційного матеріалу і є частиною силової структури.

Особливість мотоцикла — вилка Foir з роздільними важелями для управління і амортизації, маятник з прогресивними характеристиками демпфування і невеликі крильця з нержавіючої сталі на «носі» і паливному баку.

AMB 001 також оснащений двигуном Brough Superior з турбонаддуванням. Його робочий об'єм — 997 кубічних сантиметрів, а потужність — близько 180 сил.

Відзначається, що тираж мотоцикла обмежать 100 екземплярами, а його ціна складе 108 000 євро.

Фото: motor.ru