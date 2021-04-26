Hubble показав туманність Намисто

Телескоп Hubble зробив світлину планетарної туманності Намисто, яка розташована в сузір'ї Стріли.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Сама туманність, яка також має назву PN G054.2-03.4, знаходиться в 15 000 світлових років від Землі.

Намисто утворилася близько 10 000 років тому коли одна зі старіючих зірок так сильно збільшилась в розмірах, що поглинула свого зірку-компаньйона, який продовжив орбітальний рух «всередині» оболонки гіганта, збільшуючи швидкість його обертання.

Фото: esahubble.org

Ця пара зірок залишається настільки близькою одна до одної, що їх розділяє лише декілька мільйонів кілометрів. Саме тому вони виглядають як одна яскрава точка в центрі цього зображення.

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Попри свою близькість, зірки все ще швидко кружляють навколо один одного, обертаючись навколо орбіти лише за один день.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив фото гігантської зірки AG Carinae — однієї з найяскравіших зірок нашої галактики.