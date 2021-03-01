До Землі наближається 370-метровий астероїд

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у суботу, 6 березня, повз Землю пролетить астероїд 99942 або «Апофіс», розмір якого становить 370 метрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

Відстань між астероїдом і нашою планетою становитиме 16 мільйонів кілометрів, що майже у 40 разів більше за відстань між Землею й Місяцем. Його можна буде побачити в телескоп.

У NASA запевняють, що астероїд безпечно пролетить повз Землю.

Зазначається, що, за даними астрономів, наступного разу космічний камінь 99942 пролетить повз Землю у 2029 році, тоді він буде ближче до нашої планети.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 лютого повз Землю пролетів астероїд 2021 DE, розмір якого - близько 50 метрів.

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