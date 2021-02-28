Facebook виплатить $650 мільйонів користувачам за порушення конфіденційності

Майже 1,6 млн користувачів Facebook отримають щонайменше по 345 доларів компенсації від соцмережі через порушення конфіденційності - загалом компанія виплатить понад 650 млн доларів.

Таке рішення ухвалив федеральний суддя США Джеймс Донато, передає Укрінформ із посиланням на The Guardian.

Проти Facebook подали колективний позов в Іллінойсі у 2015 році. Соцмережу звинуватити у використання фототегів та інших біометричних даних без дозволу користувачів.

Донато назвав компенсацію однією з найбіліших виплат за порушення конфіденційності.

«Це дасть щонайменше 345 доларів в руки кожному, хто зацікавлений в компенсації», — написав він, назвавши це «великою перемогою для користувачів в галузі цифрової конфіденційності».

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Джей Едельсон, повірений з Чикаго, який подав позов, каже, що чеки можуть бути надіслані поштою упродовж двох місяців, якщо рішення не буде оскаржене.

«Ми раді, що домоглись врегулювання, відтак ми можемо розв'язати це питання, що відповідатиме інтересам нашої спільноти та наших акціонерів», — відреагували на рішення у Facebook.

Нагадаємо: у позові соцмережу звинувачували у порушенні закону про конфіденційність штату Іллінойс. Річ у тому, що Facebook не отримав згоди перед використанням технології розпізнавання облич для сканування фотографій, завантажених користувачами.

Державний Закон про конфіденційність біометричної інформації дозволив споживачам подавати позов до компаній, які не отримали дозволу до збору даних, таких як обличчя та відбитки пальців.

Врешті справа закінчилася колективним позовом у Каліфорнії.