Facebook після обшуків відклав запуск додатку для знайомств

Компанія Facebook відклала запуск додатку для знайомств (Dating) напередодні Дня святого Валентина після того, як в офісі компанії у Дубліні пройшли обшуки.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, Комісія із захисту даних Ірландії провела перевірку в офісі компанії на початку цього тижня після оголошення про запуск сервісу Dating в ЄС.

Facebook планував запустити новий додаток 13 лютого, напередодні Дня святого Валентина. Однак ірландський регулятор вперше дізнався про запланований запуск додатку 3 лютого. "Нас дуже схвилювало, що це було перше повідомлення від Facebook про новий сервіс, враховуючи, що вони мали намір запустити його 13 лютого", — йдеться в заяві регулятора.

Там додали, що компанія не надала їм дані про оцінку впливу на захист даних. "Щоб прискорити отримання документів, уповноважені співробітники провели перевірку в офісі Facebook і вилучили їх", — заявили в комісії.

Комісія також підтвердила, що має 11 відкритих розслідувань щодо соціальної медіакомпанії та її різних дочірніх підприємств.

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Очікується, що незабаром ухвалять рішення про те, чи порушував WhatsApp, який належить Facebook, європейські закони про конфіденційність. Якщо виявиться, що компанія порушувала їх, її оштрафують на суму в 4% від щорічного світового доходу підприємства.

Facebook визнав, що вихід нового додатку затримається для європейських користувачів. "Це дійсно важливо, щоб ми запустили Facebook Dating правильно, тому ми беремо ще трохи часу, щоб переконатися, що продукт готовий до європейського ринку", - йдеться у повідомленні компанії.