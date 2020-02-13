Користувачів месенджера WhatsApp вже понад два мільярди

Кількість активних користувачів месенджера WhatsApp перевищила два мільярди — за останні два роки його щомісячна аудиторія зросла на 500 мільйонів.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"WhatsApp було створено з метою надання простого, надійного й конфіденційного зв’язку. Пройшло багато років, і ми залишаємося вірними цій меті. Ми все ще робимо все, що в наших силах, щоб забезпечити конфіденційний зв’язок для двох мільярдів користувачів у всьому світі", — написали у компанії.

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У месенджері наголосили, що кожне приватне повідомлення, надіслане у WhatsApp, захищене наскрізним шифруванням.

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Як зазначають у Techcrunch, на початку 2018 року керівництво месенджера повідомляло, що кожного місяця сервісом користувалися 1,5 мільярда користувачів.