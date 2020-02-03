WhatsApp перестав працювати на мільйонах смартфонів

Месенджер WhatsApp припинив підтримку на мільйонах смартфонах зі старими операційними системами.

Про це повідомляє Forbes.

“З 1 лютого WhatsApp припинив роботу на мільйонах пристроях iPhone та Android із застарілими операційними системами”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Forbes, для власників iPhone це стосується операційної системи iOS 8 або старішої, та для власників смартфонів з операційною системою Android 2.3.7 Gingerbread або більш ранньої версії.

Згідно зі статистичними даними, рішення месенджера вплине на мільйони користувачів у світі.

Зазначається, що про рішення припинити свою роботу на застарілих операційних системах у WhatsApp заявили ще у 2017 році.

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Таке рішення мотивувалося підвищенням безпеки спілкування самих користувачів.

Тим часом, у месенджері закликали користувачів завантажити останню версію операційної системи iOS або Android, що доступна для смартфона.