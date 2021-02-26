Плата за новинний контент: Facebook підписав угоди з трьома австралійськими медіа

Компанія Facebook оголосила про підписання попередніх угод з трьома медіаорганізаціями в Австралії після того, як парламент країни ухвалив закон, за яким цифрові гіганти мають платити за новинний контент.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Листи про наміри співробітництва підписані з незалежними організаціями Private Media, Schwartz Media і Solstice Media. Згідно із заявою Facebook, повні угоди буде підписано протягом наступних 60 днів.

Напередодні, 25 лютого, парламент Австралії ухвалив остаточні поправки в так званий Кодекс ведення переговорів із ЗМІ. Згідно з цим законом, якщо медіаплатформа не може дійти згоди з новинним виданням з питань вартості контенту, у їхній справі може бути призначена арбітражна комісія, яка встановить юридично обов'язкову ціну.

Як зазначається, компанія Google, на яку також поширюється дія цього закону, вже уклала угоди з ліцензування контенту або близька до їх укладення з деякими з найбільших новинних видавців Австралії, включаючи News Corp. і Seven West Media.

Як повідомлялося 18 лютого Facebook заблокував новини для австралійців у відповідь на запропонований урядом Австралії закон, за яким Facebook і Google мають платити видавцям новин за контент. Проте 24 лютого компанія погодилася зняти заборону в обмін на внесення правок у новий кодекс.

На момент повідомлення доступ до австралійських новин у Фейсбуці поки що не був повністю відновлений.