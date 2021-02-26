TikTok виплатить майже $100 мільйонів компенсації у США

Соціальна мережа TikTok вирішила виплатити 92 мільйони доларів США, уладнавши суперечку щодо зловживання штучним інтелектом для відстеження та зберігання даних користувачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Група користувачів TikTok подала в американському штаті Іллінойс позов проти китайської соцмережі, звинувачуючи її, зокрема, у використанні штучного інтелекту для розпізнавання рис обличчя у відеороликах та для визначення віку, статі та національної приналежності користувачів.

Також соцмережу звинуватили у передачі персональних даних Китаю.

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У самій компанії відкинули всі звинувачення, проте заявили про намір уладнати позов до початку його судового розгляду.

Якщо федеральний суддя схвалить угоду, то 92 мільйони доларів будуть розподілені серед американських користувачів TikTok.

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Зазначається, що сам позов був поданий в Іллінойс, де діють дуже суворі закони щодо використання біометричних даних.

Як повідомляв Укрінформ, зусилля адміністрації США стосовно примусового продажу американських активів соцмережі TikTok поставлено на паузу через масштабний перегляд новим президентом Джо Байденом підходів свого попередника Дональда Трампа.