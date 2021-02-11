Байден призупинив примусовий продаж TikTok у Штатах

Зусилля Адміністрації США стосовно примусового продажу американських активів соцмережі TikTok поставлено на паузу через масштабний перегляд новим президентом Байденом підходів Трампа.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише the Wall Street Journal.

“За словами поінформованих джерел, план США примусити продати американські активи TikTok групі інвесторів, серед яких Oracle Corp. та Walmart Inc., були відкладені на невизначений час, поки президент Байден проводить широкий перегляд зусиль свого попередника щодо реагування на потенційні безпекові виклики, створювані китайськими технічними компаніями”, - йдеться у матеріалі.

Читайте також: TikTok обмежила доступ підліткам після смертельного челенджу в Італії

Зазначається, що в середу адміністрація Байдена попросила суд відкласти подану раніше апеляцію стосовно заборони роботи TikTok у США.

“У поданих до суду документах, адміністрація Байдена заявила, що розпочала перегляд дій агентства, аби встановити, чи загрози національній безпеці, на які посилалася адміністрація Трампа, продовжують зумовлювати заборону”, - стверджує видання.

За інформацією WSJ, нині тривають перемовини між представниками США та TikTok.

“Ці дискусії зосереджуються на безпеці даних та шляхах недопущення того, аби зібрану TikTok інформацію про американських користувачів отримували в уряді Китаю”, - підсумовується у статті.

Нагадаємо: китайська компанія ByteDance, якій належить соцмережа TikTok під тиском американського уряду впродовж місяців вела переговори щодо завершення угоди з компаніями Walmart Inc та Oracle Corp з переведення американських активів TikTok в нову структуру.

Президент США Дональд Трамп у серпні підписав два укази про блокування роботи додатків WeChat і TikTok на території США. Ці розпорядження забороняли користуватися цими програмами, розробленими в КНР, через можливий збір даних користувачів китайською стороною. У Білому домі це назвали загрозою національної безпеки США.

З усім тим, 14 серпня Дональд Трамп розпорядився, що компанія ByteDance має продати американські активи TikTok компаніям у США впродовж 90 днів, тобто до 12 листопада. Пізніше цей термін був продовжений.