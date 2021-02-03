TikTok обмежила доступ підліткам після смертельного челенджу в Італії

Китайська соціальна мережа TikTok заблокувала доступ до платформи підліткам, молодшим 13 років, після челенджу в Італії, який призвів до смерті дитини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Відомство із захисту персональних даних Італії заявило, що TikTok у майбутньому буде використовувати алгоритми на основі штучного інтелекту для підтвердження віку користувачів.

Регулятор додав, що TikTok також проведе інформаційно-просвітницьку кампанію для батьків та дітей.

Італійське відомство зазначило, що ще надасть свою оцінку ефективності заходам, оголошеним китайською соцмережею.

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TikTok — популярна соціальна мережа, в якій користувачі діляться короткими відео. Левову частку аудиторії становлять підлітки та діти.

Як повідомляв Укрінформ, 23 січня відомство із захисту персональних даних Італії прийняло рішення заблокувати всі акаунти соціальної мережі TikTok, вік власників яких неможливо точно визначити.

Причиною заборони, яка триватиме до 15 лютого, стала загибель 10-річної дівчинки з Палермо. Рідні знайшли її у ванній непритомною зі смартфоном. Передбачається, що вона брала участь у челенджі, який передбачає удушення.