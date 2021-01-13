TikTok зробив приватними акаунти підлітків

Відеосервіс TikTok зробив акаунти підлітків від 13 до 15 років приватними.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

«Сьогодні ми анонсуємо зміни для користувачів віком до 18 років, спрямовані на підвищення вищих стандартів щодо конфіденційності та безпеки користувачів... Від сьогодні ми оновлюємо налаштування конфіденційності для всіх зареєстрованих облікових записів користувачів віком від 13 до 15 років: їх акаунти автоматично стануть приватними», - йдеться в заяві.

У компанії зазначили, що хочуть, щоб молоді користувачі могли зважено обирати, чим і з ким вони вирішили поділитися, зокрема, чи хочуть вони відкрити свій обліковий запис для загального перегляду.

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Відтепер відео, розміщені у приватних акаунтах, можуть дивитися лише схвалені користувачем підписники.

Серед інших автоматичних налаштувань конфіденційності для молодих користувачів тепер будуть і обмеження коментування роликів, створених особами молодше 16 років. Таким чином вони зможуть самостійно визначити, хто може коментувати їхні відео, в тому числі взагалі обмежити таку можливість для всіх.

Також зміни торкнулися і дуетів. Відтепер створити дует можна тільки з відеороликами користувачів старше 16 років. А для акаунтів користувачів віком від 16 до 17 років за замовчуванням встановлюється можливість робити дуети тільки з друзями.

Крім цього, користувачі зможуть завантажувати на мобільні пристрої тільки відеоролики авторів 16+ років. Для користувачів віком 16—17 років ця функція буде автоматично вимкнена, але її можна увімкнути у налаштуваннях.