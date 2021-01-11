TikTok призначив офіційного представника в Туреччині

Китайська соцмережа TikTok призначила офіційного представника в Туреччині, як того вимагають зміни в законодавстві країни.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення на офіційній сторінці TikTok.

«Ми прагнемо поважати місцеві закони на ринках, на яких працюємо, навіть коли ми з ними не згодні. Таким чином, ми будемо дотримуватися вимог закону — створимо місцеву юридичну особу та створимо місцеве представництво для зв’язку з урядом Туреччини», - йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що принцип відданості свободі слова лишається незмінним та вказується, що рішення було прийняте після ретельного вивчення закону №5651, який окреслює вимоги до платформ соціальних медіа, включаючи призначення місцевого представника та управління запитами про видалення вмісту.

Як відомо, парламент Туреччини в кінці липня 2020 року ухвалив закон, яким становив правила діяльності соціальних мереж, невиконання яких тягне за собою штрафи та обмеження трафіку.

У жовтні стало відомо, що компанія Facebook відмовляється виконувати закон, який вступив у дію в Туреччині та встановлює нові правила діяльності соцмереж. На початку грудня соціальні мережі, включаючи Facebook, Instagram, TikTok, Twitter і YouTube, отримали значні штрафи за непризначення представника в Туреччині. Згодом YouTube та VKontakte призначили своїх представників.