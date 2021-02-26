«Суперпідписники»: Twitter додає нову платну функцію

Мережа мікроблогів Tвіттера розробляє нову функцію Super Followers, відповідно до якої впливові акаунти зможуть монетизувати контент, який вони публікують на платформі.

Про це повідомляє USA Today, передає Укрінформ.

Компанія заявила, що працює над новою функцією під назвою «Суперпідписники», яка дозволить користувачам підписатися на свої улюблені акаунти в Tвіттері для контенту, що виходить за рамки звичайних твітів. Це потенційно може бути що завгодно — від інформаційної розсилки та бонусних твітів до відеороликів або значків на позначення вашої підтримки.

The Verge пише, що ціна підписки становитиме 4,99 долара. Tвіттер розглядає цю функцію як спосіб дозволити творцям та видавцям отримувати плату безпосередньо від своїх шанувальників.

Tвіттер також анонсував нову функцію під назвою «Спільноти». Користувачі отримають змогу створювати та приєднуватися до груп навколо певних інтересів — наприклад, котів чи рослин. Це дозволить їм бачити більше твітів, присвячених цим темам.

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Поки що невідомі дати впровадження цих функцій. Під час презентації для аналітиків та інвесторів Tвіттер окреслив їх як «наступні кроки» з розвитку платформи.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Твіттер у рамках кампанії боротьби з дезінформацією про пандемію COVID-19 із березня 202 року видалила понад 8,4 тисячі записів відповідного змісту у своїй соцмережі.