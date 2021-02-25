Розвиток української ІТ-індустрії залежатиме від роботи Дія.Сіті - експерт

Від того, як функціонуватиме Дія.Сіті - перша в світі віртуальна бізнес-країна, залежить розвиток української ІТ-індустрії в наступні 15 років.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації "IT Ukraine" Костянтин Васюк в коментарі Укрінформу.

"Дія.Сіті - це амбітний експеримент, від якого залежить розвиток індустрії в наступні 15 років", - наголосив Васюк.

Але, на його думку, зараз незрозуміло, яким стане вплив проєкту на ІТ, адже це насамперед залежатиме від того, чи дійсно будуть враховані владою ключові рекомендації та пропозиції зі сторони бізнес-спільноти.

За його словами, IT-спільнота вже подала ряд пропозицій до законопроєкту №4303-д «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», які змогли б значно покращити його, та підготували альтернативний законопроєкт №4303-2 від ІТ-галузі.

Він нагадав, що завдяки правильному підходу минулого року, що став для більшості кризовим, українській IT-галузі вперше вдалося перетнути позначку в 5 млрд доларів експорту при зростанні на 20% відносно попереднього.

Також директор зазначив, що для подальшого сталого розвитку IT-індустрії важливими є наступні фактори: декларативний принцип вступу, збереження можливості роботи як з ФОП, так і гіг-контракторами з однаковим рівнем податкового навантаження, чітке визначення алгоритмів виходу з Дія.Сіті для компаній-резидентів, вільний вибір щодо участі в об'єднанні резидентів та сплати будь-яких додаткових членських внесків тощо.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня 2020 року Міністерство цифрової трансформації анонсувало старт проєкту Дія.City - першої в світі віртуальної бізнес-країни.

Мета проєкту - створити сприятливі умови для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу.

Передбачається, що до 2025 року завдяки проєкту в країні буде створено додатково понад 450 тис. робочих місць. Проєкт залучить в IT-галузь понад $11,8 млрд. Планується, що проєкт зацікавить українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.

Проєкт охопить такі технологічні сфери, як AgroTech, Fintech та Blockchain, АІ та технології хмарних обчислень, медичні нейромережі та біотехнології, IoT, Publishing та торговельні майданчики, авіаційні та космічні технології, безпілотники, рекламу, маркетинг і просування, анімацію, графіку та аудіо, кіберспорт та аутсорсинг бізнес-процесів.