На порталі «Дія» запустили інклюзивний проєкт «Бізнес без бар’єрів»

На порталі "Дія.Бізнес" запущено інклюзивний проєкт "Бізнес без бар’єрів", який має надати інформаційну підтримку бізнесу, спрямованого на співпрацю з людьми з обмеженими можливостями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

«Проект «Бізнес без бар’єрів» — унікальний та інноваційний. Адже вперше малий і середній бізнес отримає систематизовану та зручну у використанні інформацію про методи впровадження безбар’єрності та інклюзії», - зазначила під час презентації проєкту перша леді Олена Зеленська.

Проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації, ГО «Безбар’єрність» за ініціативи Олени Зеленської в рамках проекту ПРООН в Україні «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Як наголосив у ході презентації проєкту старший радник ПРООН із питань розвитку демократії та прав людини Ніколай Сондербай, в ЄС інклюзивність у бізнессередовищі є одним із пріоритетів, тому українські компанії, які хочуть працювати на ринках ЄС, мають розуміти, що інклюзивність є одним із факторів, на який звертатимуть увагу інвестори.

«Інклюзивність є дуже важливою не лише для сталого, але також для рівного та рівноправного розвитку. Оскільки український бізнес орієнтується на один з найбільших експортних ринків, яким є європейський ринок, а Європа вбачає інклюзивність для всіх вразливих груп одним зі своїх пріоритетів, відповідно, українські компанії повинні орієнтуватись також на те, щоб залучати у своє середовище, працевлаштовувати також людей з інвалідністю. Це сприятиме тому, що на компанії звертатимуть увагу потенційні інвестори, компанії краще розвиватимуться і створюватимуть можливості для розвитку країни загалом», — зазначив він.

Відтепер завдяки проєкту підприємці вперше отримають систематизовану інформацію про методи впровадження безбар’єрності у бізнесі.

Проєкт представляє кейси безбар’єрного бізнесу в Україні, дає відповіді на питання як інтегрувати безбар’єрність у маркетингові комунікації бізнесу, як провести безбар'єрну співбесіду, як будувати внутрішні комунікації для розвитку безбар’єрності в бізнесі, як бізнесу найняти на роботу людину з інвалідністю, як облаштувати робоче місце для людини з інвалідністю тощо.

В окремому розділі на порталі Дія.Бізнес розміщені рекомендації, успішні кейси і поради експертів із впровадження принципів безбар’єрності.

Це перший цикл інформаційних матеріалів.

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У ході представлення проекту координатор Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко зазначила, що різноманіття та інклюзивність мають вплив на продуктивність бізнесів, покращення іміджу роботодавця та фінансові результати компаній.

«Дедалі більше досліджень останнього часу показують, що різноманітність та інклюзивність мають безпосередній вплив на продуктивність, на покращення іміджу роботодавця, а також на покращення фінансових результатів будь-якої компанії, незалежно від її розміру. Ми помітили, що в секторі малого та середнього бізнесу є низка переваг, які допоможуть йому з більшою легкістю впроваджувати концепцію інклюзивності. Невелика кількість погоджень, швидкість прийняття рішень дозволяють представникам цього сектору бути більш гнучкими до актуальних потреб ринку та швидше впроваджувати інновації. І, мабуть, тому не дивно, що найбільш яскраві приклади соціального підприємництва, в тому числі такі, які залучають представників із соціально вразливих груп населення, ми бачимо саме через МСБ. Ми сподіваємось, що проект «Бізнес без бар'єрів» стане справжнім дороговказом для відповідального бізнесу на шляху до впровадження інклюзивності», — зазначила Бойко.

Генеральний директор директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України Вероніка Селега також наголосила, що подібні проекти важливі в контексті розробки Національної стратегії безбар’єрності, яка буде презентована до 12 квітня 2021 року.

«Право на роботу — це суспільна норма і право на відсутність бар'єрів — це також базове право в усьому цивілізованому світі. І не обов’язково йдеться про людей з інвалідністю. Це так само стосується і молоді, і прав жінок у працевлаштуванні. В Україні є достатньо кейсів, які можуть стати прикладами для інших компаній, як можна адаптувати середній та малий бізнес до нових суспільних норм», — зазначила вона.