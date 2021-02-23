Мінцифри презентувало тест на захищеність персональних даних бізнесу

Міністерство цифрової трансформації презентувало сервіс у формі тесту, який визначатиме рівень захищеності персональних даних бізнесу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послуг Людмила Рабчинська на онлайн-презентації сервісу.

"Ми створюємо сервіс для підприємців, які працюють з даними клієнтів і бажають дотримуватися захисту персональних даних як на українському рівні, так і на європейському", - наголосила Рабчинська.

Вона також зазначила, що інструмент розроблений у формі тесту і розрахований на представників бізнес-спільноти, топменеджерів і юристів, які обслуговують компанії, що працюють з персональними даними. Окрім того, що за результатами тесту можна визначити рівень захищеності даних, сервіс пропонує способи його вдосконалення. Заступниця повідомляє, що пройти тест зможе кожен охочий на платформі "Дія. Бізнес".

Керівник онлайн-складової проєкту "Дія. Бізнес" Андрій Ремізов вважає, що цей інструмент дозволить бізнесу зекономити кошти на пошук юристів, які допоможуть розібратися в законодавстві про персональні дані та не витрачати час на перегляд багатьох нормативних актів. Завдяки тесту представники бізнесу зможуть самостійно відповісти на питання як анонімно, так і авторизувавшись, та зрозуміти як взагалі працює законодавство щодо захисту даних і на якому рівні захищеності знаходяться персональні дані у їхній компанії.

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Про особливості функціонування тесту розповів співзасновник Privacy Hub, юрист з питань захисту приватності Legal Nodes Влад Некрутенко. Він зауважив, що спочатку інструмент запитує в представника бізнесу про особливості організації для того, щоб обрати правильний вид тесту. За його словами, їх існує декілька видів, які розподілені за типом організації та ринком, на якому вона працює (український чи європейський). Некрутенко резюмував, що після відповіді на питання сервіс визначить загальний рівень захищеності персональних даних компанії та дасть поради, як його підвищити.