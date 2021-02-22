Мінфін представив проєкти цифрової трансформації для Публічного каталогу

Міністерство фінансів представило проєкти цифрової трансформації для Публічного каталогу, а саме: планування та моніторингу державного бюджету (е - Бюджет), управління фінансовими ресурсами (е - Ліквідність) та міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів (е – Місцеві бюджети).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

У рамках презентації Міністерством цифрової трансформації створено 94 проєкти у таких ключових сферах: медицина, освіта, юстиція, захист довкілля, соцзахист та інші.

"Представлені Міністерством фінансів проєкти дозволять громадськості отримувати інформацію, що публікуватиметься у відкритому доступі та зручному форматі і забезпечить можливість проводити порівняльний аналіз різних фінансових показників. Проєкти спростять доступ до інформації про бюджетні кошти, забезпечити ефективнішу взаємодію з програмним забезпеченням на місцевому рівні, а також автоматизувати процеси збору та обробки даних", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що затверджений урядом перелік проєктів буде реалізований протягом трьох років та сприятиме розбудові цифрової держави, і такі проєкти допоможуть Україні увійти до ТОП-20 цифрових країн світу.

Також у рамках заходу було презентовано публічний портал, де описані усі проєкти цифрової трансформації.

"Кожен може зайти на портал та переглянути основну інформацію про проєкти. За кілька місяців він перетвориться на простий та зрозумілий дашборд з конкретними прізвищами відповідальних за реалізацію проєктів і рейтингом ефективності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого 2021 року Кабінет Міністрів затвердив перелік 94 проєктів цифрової трансформації. Стратегія є відображенням всієї діяльності уряду та містить чіткі плани її цифровізації – переходу на сучасні, прозорі та автоматизовані правила. Серед проєктів цифрової трансформації на наступні три роки: е-нотаріат, е-майно, е-містобудування, е-школа, е-соцзахист, е-міграція, е-лікарня, е-дозвіл тощо.