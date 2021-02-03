Мінцифри готує комплекс IT-реформ митної сфери - Федоров

Мінцифри готує комплекс IT-реформ митної сфери разом з Державною митною службою.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

"Цифровізація зробить митну систему більш автоматизованою, прозорою та орієнтованою на людину. Наша спільна задача — автоматизувати митне оформлення всіх товарів. Зараз у розробці перший модуль, а саме - митне оформлення автомобілів та поштових відправлень", - написав Федоров.

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За його словами, уже сьогодні українці можуть розрахувати вартість митного оформлення автомобіля, написати скаргу щодо роботи митниці та отримати відповідь швидко й онлайн, подивитися карту і оснащення митниці та отримати аналітичні звіти щодо роботи митниці. З новою системою можна буде прорахувати наперед усі оплати, податки, мита і сплатити їх онлайн, і також побачити результати роботи митниці, де кожен показник буде відкритий і прозорий для всіх.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації визначило стратегічні кроки і сформувало 16 пакетних пропозицій розвитку цифрової економіки в Україні – загалом 61 цифровий проєкт.