Мінцифри визначило стратегічні кроки розвитку цифрової економіки

Мінцифри визначило стратегічні кроки та сформувало 16 пакетних пропозицій розвитку цифрової економіки в Україні – загалом це 61 цифровий проєкт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що серед основних стратегічних напрямів розвитку цифрової економіки - розвиток цифрової інфраструктури, цифрових навичок, сектору інформаційно-комунікаційних технологій, цифровізація сфер життя та секторів економіки.

"Цифровізація є важливою для економіки України, адже дозволить збільшити кількість нових робочих місць та досягти мінімум 4% додаткового зростання ВВП на рік. Відкриття нових сегментів та галузей прискорить розвиток промисловості та бізнесу. Для українців цифровізація означає повний доступ до цифрової інфраструктури та якісних державних і соціальних послуг", - зазначив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наразі Мінцифри працює над систематизацією всіх цифрових проєктів відомства у межах однієї системи моніторингу проєктів. Інформація про цифрові проєкти та їхні статуси буде у відкритому доступі на публічному дашборді.

Як повідомляв Укрінформ, Національна економічна стратегія - 2030 розробляється робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня та триватиме до 10 лютого.

Зараз уряд розпочинає фінальний етап узгодження та затвердження актом Кабміну Національної економічної стратегії до 2030 року. Наступним кроком буде ухвалення Стратегії та розробка Плану дій для її реалізації.