Правовий режим для ІТ-сектору Дія City може запрацювати вже цьогоріч - Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації планують запустити спеціальний правовий режим для ІТ-сектору Дія City вже у 2021 році.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков під час обговорення проєкту Національної економічної стратегії – 2030 на тему "Цифрова економіка та інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ)".

"Ми очікуємо, що в березні вийдемо на голосування в першому читанні (за законопроєкт №4303-д «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» - ред.) і в цьому році Дія City запрацює в повному обсязі", - розповів Борняков.

Він додав, що наразі Мінцифри доопрацювує законопроєкт спільно з експертами з ІТ-індустрії. За словами Борнякова, крім цього, відомство вже розробляє портал, на якому іноземці матимуть змогу зареєструвати ФОП на третій групі оподаткування та отримати всі необхідні для цього послуги.

Як повідомляв Укрінформ, Мінцифри на початку червня 2020 року анонсувало старт проєкту Дія City - першої в світі віртуальної бізнес-країни. Мета проєкту - створити сприятливі умови для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу. Планується, що проєкт зацікавить українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.

Проєкт охопить такі технологічні сфери, як AgroTech, Fintech та Blockchain, АІ та технології хмарних обчислень, медичні нейромережі та біотехнології, IoT, Publishing та торговельні майданчики, авіаційні та космічні технології, безпілотники, рекламу, маркетинг і просування, анімацію, графіку та аудіо, кіберспорт та аутсорсинг бізнес-процесів.

Законопроєкт №4303 «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» був зареєстрований у Верховній Раді у листопаді 2020 року.