Китай запустив на орбіту нові супутники

Третю групу китайських супутників дистанційного зондування "Яогань-31" запущено у космос зі стартового майданчика космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Сам запуск був у середу, він зроблений за допомогою ракети-носія "Чанчжен-4С".

Після виходу на заплановані орбіти супутники використовуватимуться для дослідження електромагнітного середовища і випробувань відповідних технологій.

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Як повідомляв Укрінформ, учора китайський марсіанський зонд "Тяньвень-1" після виконання орбітального маневру вийшов на паркувальну орбіту Марса.

Фото: Сіньхуа