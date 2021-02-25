HP придбала за $425 мільйонів бренд аксесуарів для геймінгу HyperX

Технологічна компанія Hewlett-Packard оголосила про купівлю бренду аксесуарів для геймінгу HyperX у поточного власника – корпорації Kingston – за 425 млн дол.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Verge.

У пресрелізі HP зазначила, що «Kingston збереже право на виробництво продуктів DRAM, flash і SSD для геймерів та любителів». Ці три види продукції забезпечують тимчасове або постійне збереження даних на пристрої, тобто слугують сховищем на комп’ютерах та ноутбуках.

Протягом останніх кількох років HP здійснює спроби увійти в ігровий простір під торговою маркою Omen, однак вона не отримала популярності порівняно з конкурентами, такими як Corsair, Logitech та Razer.

HP повідомила виданню, що додатковий застосунок Ngenuity, який використовується для деяких аксесуарів HyperX, існуватиме й надалі і не буде вбудований в програмне забезпечення Omen Control Center.

HyperX – один з найвідоміших брендів на ринку геймінгу, включно з ігровими аксесуарами, зокрема лінійкою гарнітур Cloud. Окрім цього, портфоліо HyperX налічує безліч ігрових аксесуарів – від клавіатур до мікрофонів.

Фото: hyperxgaming.com