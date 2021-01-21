В Україні за рік кількість геймерів зросла до 5 мільйонів – експерт

Кількість українців, які захоплюються відеоіграми, за результатами 2020 року зросла з 3 млн осіб до 4,5-5 млн.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав операційний директор Української професійної кіберспортивної асоціації Олег Рибалко під час виступу на міжнародній конференції «Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики».

«У зв'язку зі специфікою 2020 року, пов'язаною з пандемією коронавірусу в Україні та світі, динаміка горизонтального охоплення українських користувачів інтернету, які захоплюються відеоіграми, збільшується до 4,5-5 млн осіб», - заявив Рибалко.

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Він відзначив, що в 2019 році в Україні налічувалося 3 млн геймерів. За його словами, щорічно кількість українців-геймерів, зростає на 15-20%.

Рибалко повідомив, що в асоціації також фіксують приріст часу, який українці витрачають на ігри. «За нашими спостереженнями середньозважена величина геймінг-активності користувачів ще кілька років тому перебувала на рівні 35-39 хвилин на день, то вже в 2020 році даний показник становить більше ніж 60 хвилин щоденних онлайн-ігор», - додав Рибалко.

За його словами, розвиток ігрової індустрії в Україні несе в собі як потенціал, так і загрози, особливо для підлітків і дітей. Для того, щоб мінімізувати ризики, пов'язані зі збільшенням популярності геймінгу, асоціація спільно з ЮНІСЕФ розробила прикладні рекомендації для дітей, молоді, а також для батьків дітей-геймерів. Ці рекомендації спрямовані на боротьбу з гендерною нерівністю в ігровій індустрії, тривалою ігровою активністю дітей, образами під час ігрового процесу, а також на посилення контролю за дотриманням вікових обмежень і на виключення токсичного контенту. Також рекомендації спрямовані на боротьбу з загрозою сексуального насильства і на зменшення тиску на дітей з боку батьків.