Мінцифри розробило національну стратегію онлайн-захисту дітей

Міністерство цифрової трансформації розробило Національну стратегію онлайн-захисту дітей, що базується на верховенстві права, гендерній рівності, партнерстві, підтримці та на міжнародній підтримці.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповіла заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час міжнародної конференції «Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики».

"Під час розробки стратегії врахували рекомендації провідних міжнародних організацій, ОБСЄ, Організації глобального партнерства для зупинки насилля над дітьми, Глобального альянсу WePROTECT та Міжнародного союзу електрозв'язку ООН. Також були враховані положення актів права ЄС", - розповіла Іонан.

За її словами, стратегія складається з 4 цілей, для досягнення яких визначена низка завдань. Зокрема, в рамках досягнення цілі "Суспільство свідоме та підтримує безпеку цифрового середовища для дітей" відомство планує запровадити в закладах освіти сучасні навчальні програми щодо безпечного використання інтернету, цифрової та медіаграмотності. Крім цього, в Україні планують запровадити навчальні програми відповідального батьківства щодо існуючих ризиків для безпеки та здоров'я дітей в цифровому середовищі, запровадити типові навчальні програми з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та запровадити національну просвітницьку кампанію з інформування громадськості про існуючі загрози для дітей та способи виявлення, попередження, механізми реагування на конкретні випадки, відповідальності за вчинені злочини проти дитини в мережі.

Іонан зазначила, що друга ціль стратегії "Використання мережі Інтернет під час освітнього процесу та в повсякденному житті дитини є безпечним та захищеним", для досягнення якої в Україні планують створити нормативно-правову базу, що регулює питання фільтрації контенту, доступного дитині в інтернеті та в повсякденному житті.

Також у планах відомства запровадити використання систем батьківського контролю мобільного інтернету для блокування забороненого контенту, застосувати технічні рішення для забезпечення контентної фільтрації в інтернеті, доступної для дитини, під час освітнього процесу. Мінцифри планує створити і нормативно-правову базу, що регулює функціонування механізму повідомлення, реагування та видалення забороненого контенту в інтернеті.

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Третя ціль стратегії "За злочини проти дітей, скоєні в мережі Інтернет, або намір їх вчинення передбачена відповідальність". Для її досягнення буде створено нормативно-правову базу, що регулює відповідальність за вчинення чи намір вчинення злочинів проти дитини в інтернеті, та спеціальний підрозділ для розслідування злочинів проти дітей, що скоєні в інтернеті. Також буде запроваджено навчання слідчих, які займаються розслідуванням таких злочинів проти дітей, адаптовано технічні рішення для забезпечення розслідування та попередження таких злочинів, унормовано процедури та інструменти роботи з дітьми-потерпілими та свідками таких злочинів.

Заступник міністра додала, що четверта ціль стратегії "Батьки, постраждалі діти та діти-свідки злочинів, скоєних в мережі Інтернет, отримують необхідну допомогу". Відтак Мінцифри планує розробити механізми надання консультативної, психологічної, юридичної допомоги батькам, постраждалим дітям та дітям-свідкам злочинів, скоєних в інтернеті та запровадити підготовку і навчання спеціалістів з підтримки та супроводу батьків, постраждалих дітей та дітей-свідків таких злочинів. Відомство планує створити нормативно-правову базу щодо надання консультативної, психологічної, юридичної допомоги батькам, постраждалим дітям та дітям-свідкам злочинів, скоєних в інтернеті.

Іонан зауважила, що наразі стратегія перебуває на погоджені у відповідних органах центральної влади.