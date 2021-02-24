Повний захист від cookies: у Firefox з’явився новий режим

Режим Total Cookie Protection у браузері Firefox обмежує сайтам отримання файлів cookie, що заважає компаніям використовувати їх для відстеження історії переглядів користувача.

Про це повідомляється на сайті Mozilla, передає Укрінформ.

Як зазначається у блозі, файли cookie — це шматочки даних, які браузери зберігають для вебсайтів. Вони є корисною технологією, але також і серйозною вразливістю до конфіденційності.

Це пов’язано з тим, що браузери мають дозвіл обмінюватися файлами cookie між вебсайтами. Це дає можливість «позначати» браузер користувача і відстежувати його під час перегляду. Такий тип відстеження на основі файлів cookie вже давно є найпоширенішим методом збору інформації про користувачів і ключовим компонентом масового комерційного відстеження, який дозволяє рекламним компаніям створювати детальний особистий профіль користувача.

Нова функція Total Cookie Protection утворює так звану «банку для файлів cookie» для кожного вебсайту, який відвідує користувач. Кожного разу, коли вебсайт зберігає у вебпереглядачі файли cookie, ці файли лишаються у «банці», яка призначена для цього вебсайту і не надає доступу до будь-яких інших адрес.

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Новий режим передбачає і винятки, коли cookie не зберігаються у «банці». Це стосується випадку, коли Total Cookie Protection виявить, що ви маєте намір використати ще один сайт для авторизації. Браузер надасть цьому провайдеру дозвіл використовувати міжсайтовий файл cookie спеціально для вебсайту, на якому перебуває користувач. Такі миттєві винятки дозволяють забезпечити надійний захист конфіденційності.

«У поєднанні із захистом Supercookie, про який ми оголосили минулого місяця, Total Cookie Protection забезпечує всебічний розподіл файлів cookie та інших даних вебсайтів у Firefox. Разом ці функції заважають вебсайтам мати можливість «позначати» ваш браузер, і не дають їм змоги використати найбільш поширену техніку відстеження між сайтами» — зазначається у повідомленні.

Фото: Mozilla