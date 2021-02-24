Hyundai замінить батареї понад 80 тисяч електрокарів

Південнокорейська компанія Hyundai заявила про заміну батарей у 82 тисяч електрокарах через потенційній ризик загорання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Загальна вартість заміни батарей, які були виготовлені компанією LG Energy Solutions Ltd з листопада 2017 року до березня 2020 року, коштуватиме Hyundai 899,7 млрд дол. США.

Йдеться про 75 680 електрокарів моделі Kona, 5 716 електрокарів моделі IONIQ та 305 електричних автобусів Elec City.

Зазначається, що сама операція розпочнеться з 29 березня цього року у Південній Кореї та з квітні - у світі. Після оголошення новини акції компанії знизилися на 3,9%.

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Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Hyundai представила еклектичний кросовер Hyundai Ioniq 5.