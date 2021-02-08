Hyundai та Kia спростовують співпрацю з Apple щодо безпілотних авто

Південнокорейські компанії Hyundai й Kia Motors заявили, що не ведуть перемовини з американською компанією Apple щодо розробки безпілотних автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Ми не ведемо перемовин із Apple щодо розробки автономних автомобілей», - йдеться у заяві Hyundai.

У компанії також додали, що отримали запити від "багатьох компаній" про розробку безпілотних електромобілів, але "рішення ще не прийнято, адже цей процес ще знаходиться на початковій стадії".

Південнокорейська компанія Kia Motors, якою володіє Hyundai, також послалася на заяву материнської компанії.

В Apple відмовилися коментувати новину.

Одразу після публікації заяви, вартість акцій Kia Motors впали на 13%, а у Hyundai на -5,6%.

Зазначається, що минулого тижня ряд ЗМІ повідомили про ведення перемовин між Hyundai та Apple щодо розробки автономних автомобілів.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Ford домовилася про співпрацю з компанією Google.