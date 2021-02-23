Hyundai представив електрокар, який заряджається до 90% за 18 хвилин

Південнокорейська компанія Hyundai представила еклектичний кросовер Hyundai Ioniq 5.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал CarBuzz.

Автомобіль буде доступний у дев’ятьох кольорах, серед яких - золотистий, сірий матовий, зелений, оливковий, синій.

Hyundai представила електричний кросовер Hyundai Ioniq 5 / Фото: Hyundai

Завдяки батареї з потужністю в 58 кВт за годину, електрокар зможе розігнатися до 96 км за годину за 6,1 секунди. При наявності батареї у 72,6 кВт кросовер (301 кінська сила) розганятиметься до 96 км за годину за 5,2 секунди та досягатиме максимальну швидкість до 298 км за годину.

Hyundai Ioniq 5 може проїхати 470 км на одній зарядці. Зазначається, що сама зарядка з 10% до 90% триватиме всього 18 хвилин.

Старт продажів запланований на перше півріччя цього року в обраних регіонах. Ціни будуть оголошені пізніше.

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Компанія планує у 2022 році випустити електричний седан Ioniq 6, а у 2024 році – великий електричний позашляховик Ioniq 7.

Як повідомляв Укрінформ, компанія McLaren представила потужний гібридний автомобіль спортивного типу McLaren Artura.