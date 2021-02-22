Tesla призупинила продаж бюджетної версії Model Y через місяць після появи на ринку

Компанія Tesla призупинила продаж бюджетної версії електрокросовера Model Y - Standard Range - через місяць після появи на ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Electrek.

Зазначається, що електромобіля Standard Range також немає на сайті компанії.

Видання пише, що кросовер Model, імовірно, зняли з продажу через «широкий розкид цін та конфігурацію, за якими стає важче стежити».

Стартова ціна Standard Range, який на одному заряді може проїхати 392 км, становить $42 тис.

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Як пише портал, випуск цього електрокара несподіваним, враховуючи, що у липні 2020 року засновник Tesla Ілон Маск критикував модель за «неприйнятно низьку» дальність ходу.

Автомобіль Model Y Standard Range - кросовер з заднім приводом, який здатен розігнатися від нуля до 100 км/год за 5,3 секунди, і максимальною швидкістю до 220 км/год.

Як повідомляв Укрінформ, раніше компанія Tesla Ілона Маска заявила, що відкличе у світі 12 300 електричних автомобілів моделі Model X через проблеми з молдингами.

Фото: electrek.co