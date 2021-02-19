Маск знову став найбагатшим у світі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Статки Маска оцінюють в 199,9 млрд доларів США, у той час, як у Безоса 194,2 млрд.
Зазначається, що на початку цього тижня Маск на кілька днів втратив перше місце у списку найзаможніших людей світу через те, що вартість акцій компанії Tesla знизилася на кілька відсотків.
Проте він відновив лідерство у рейтингу після того, як його інша компанія SpaceX залучила $850 млн через продаж акцій.
Як повідомляв Укрінформ, засновник Amazon мільярдер Джефф Безос залишить посаду гендиректора компанії в третьому кварталі 2021 року.
Безос заявив, що зосередить свою енергію та увагу на нових продуктах й ініціативах компанії. Тому він перейде на посаду виконавчого директора, а його місце займе Енді Яссі, який наразі є керівником Amazon Web Services.
Фото: Liesa Johannssen-Koppitz/Bloomberg