Маск знову став найбагатшим у світі

Гендиректор компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск знову став найбагатшою людиною на Землі, випередивши засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Статки Маска оцінюють в 199,9 млрд доларів США, у той час, як у Безоса 194,2 млрд.

Зазначається, що на початку цього тижня Маск на кілька днів втратив перше місце у списку найзаможніших людей світу через те, що вартість акцій компанії Tesla знизилася на кілька відсотків.

Проте він відновив лідерство у рейтингу після того, як його інша компанія SpaceX залучила $850 млн через продаж акцій.

Як повідомляв Укрінформ, засновник Amazon мільярдер Джефф Безос залишить посаду гендиректора компанії в третьому кварталі 2021 року.

Безос заявив, що зосередить свою енергію та увагу на нових продуктах й ініціативах компанії. Тому він перейде на посаду виконавчого директора, а його місце займе Енді Яссі, який наразі є керівником Amazon Web Services.

Фото: Liesa Johannssen-Koppitz/Bloomberg