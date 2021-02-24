SpaceX випробувала двигуни прототипу корабля для космічних подорожей

SpaceX випробувала двигуни прототипу корабля для космічних подорожей

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Укрінформ
Компанія SpaceX вперше провела успішне випробування трьох двигунів Raptor прототипу космічного корабля Starship SN10 «статичним вогнем», увімкнувши їх на кілька секунд.

Це важливий крок перед тестовим запуском корабля, який може відбутися 25 лютого, передає Укрінформ з посиланням на Space.com.

Випробування проводилося на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика у Південному Техасі.

Зазначається, що попередні запуски прототипів SN8 і SN9 відбулися у грудні 2020 року і 2 лютого цього року.

Обидва польоти пройшли добре, але при посадці SN8 і SN9 сильно вдарилися об посадкові майданчики і вибухнули.

Такі польоти є важливою частиною шляху розвитку Starship, який SpaceX розглядає як засіб, що зробить колонізацію Марса економічно доцільною, пише видання.

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Система Starship буде складатися з двох повністю повторно використовуваних частин: космічного корабля заввишки 50 м під назвою Starship і ракети, відомої як Super Heavy.

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