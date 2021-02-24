SpaceX випробувала двигуни прототипу корабля для космічних подорожей
Це важливий крок перед тестовим запуском корабля, який може відбутися 25 лютого, передає Укрінформ з посиланням на Space.com.
Випробування проводилося на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика у Південному Техасі.
Starship SN10 static fire! Hopefully, it was a great test. 🔥🚀🔥@NASASpaceflight pic.twitter.com/J6cVUypRgY— Mary (@BocaChicaGal) February 23, 2021
Зазначається, що попередні запуски прототипів SN8 і SN9 відбулися у грудні 2020 року і 2 лютого цього року.
Обидва польоти пройшли добре, але при посадці SN8 і SN9 сильно вдарилися об посадкові майданчики і вибухнули.
Такі польоти є важливою частиною шляху розвитку Starship, який SpaceX розглядає як засіб, що зробить колонізацію Марса економічно доцільною, пише видання.
Система Starship буде складатися з двох повністю повторно використовуваних частин: космічного корабля заввишки 50 м під назвою Starship і ракети, відомої як Super Heavy.