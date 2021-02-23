Samsung представив сенсор зображення з оновленим автофокусом

Південнокорейська компанія Samsung Electronics Co. представила сенсор зображень ISOCELL GN2, призначений для використання в камерах смартфонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Саме ISOCELL GN2 є першим сенсором зображень Samsung, який використовує технологію автофокуса Dual Pixel Pro.

Моделі у 2,54 см та 2,85 см налічують 50 мільйонів пікселів. При цьому розмір пікселів становить 1,4 мікрометра.

За даним компанії, через те, що нові пікселі на 0,2 мікрометра більші за попередні, вони поглинають більше світла та забезпечують більш яскраві й чіткі зображення.

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Також ISOCELL GN2 пропонує варіант роботи в режимі формування 100-мегапіксельних зображень.

Зазначається, що сенсор дозволяє записувати відеоматеріали смартфонами у форматі Full HD зі швидкістю до 480 кадрів за секунду або у форматі 4K зі швидкістю до 120 кадрів за секунду.

Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Huawei представила новий смартфон Huawei Mate X2, який має гнучкий дисплей.