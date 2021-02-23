Clubhouse заявляє про витік даних

Соціальна мережа Clubhouse підтвердила, що в додатку стався витік даних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що одному з користувачів вдалося потрапити до кількох кімнат і отримати доступ до розмов, які він потім транслював на сторонній сайт.

Адміністрація соцмережі заблокувала цього користувача. Також після інциденту в Clubhouse повідомили, що вжили додаткових заходів безпеки, щоб запобігти повторній трансляції розмов користувачів. Інші деталі не розголошувалися.

Технічний директор додатку Девід Тіль зазначив, що витік даних не був зловмисним або кіберзламом — це більше повʼязано з тим, що користувач вирішив порушити умови користування додатком Clubhouse.

Австралійський дослідник кібербезпеки Роберт Поттер, який побудував центр операцій з кібербезпеки Washington Post, пояснив, що «витік даних» відрізняється від «зламу даних». Злам є навмисним і зазвичай здійснюється кимось, а витік даних — це інцидент, в результаті якого конфіденційна інформація потрапляє в інше середовище.

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Експерт наголосив, що інцидент стався через те, що користувач зрозумів, що можна одночасно перебувати в кількох чатах. Цей користувач міг підключити API Clubhouse до свого сайту і, по суті, «поділитися» логіном віддалено з будь-яким користувачем в Інтернеті, який хотів би слухати аудіочати.

Як повідомлялося, аудіосоцмережу Clubhouse заснували минулого року підприємці Пол Девіс та Рохан Сет. Вона завоювала популярність серед «еліти Кремнієвої долини» як приватний додаток на iPhone, доступ до якого можна отримати лише за спеціальним запрошенням.

Після реєстрації в Clubhouse користувачі можуть створювати різні кімнати і спілкуватися там виключно голосом.

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У соцмережі вже зареєструвалися десятки знаменитостей – Марк Цукерберг, Ілон Маск, Джаред Лето, Дрейк та інші.