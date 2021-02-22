У Житомирі розробили мобільний додаток, який візуалізує планети у 3D-форматі

В інжиніринговій школі при Поліському національному університеті у Житомирі розробили мобільний додаток MobileAR, що дозволяє візуалізувати у 3D-форматі планети сонячної системи.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла керівник науково-технічної лабораторії Інжинірингової школи Noosphere Катерина Молодецька.

«Студентська команда Custom World, що втілює низку проєктів в Інжиніринговій школі Noosphere при Поліському національному університеті, розробила додаток MobileAR. Його можна встановити на мобільний телефон чи планшет і розглядати у 3D-форматі об’єкти за допомогою спеціальних картинок-маяків та взаємодіяти з ними. Наразі розроблено 7 таких зображень, серед яких 5 планет Сонячної системи, радіотелескоп і логотип нашого університету. До того ж, зображення можуть бути анімованими», – зазначила Молодецька.

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За її словами, ідея такого додатку з’явилась у команди, коли вона працювала над створенням інтерактивної пісочниці з доповненою реальністю для Дніпровського планетарію.

Команда творців сподівається, що MobileAR буде використовуватися з освітньою метою, аби за допомогою візуалізації показати складні явища, які вивчають на уроках астрономії, фізики, хімії.

Додаток, який візуалізує планети у 3D-форматі / Фото: Custom World

«У школах є проблеми через недостатній рівень технічного оснащення для проведення реальних експериментів. До того ж, деякі з них не можна проводити у закладах освіти через небезпечні речовини чи їх високу вартість. Натомість картинки-маяки дозволяють створювати різні зображення та допомагають краще зрозуміти процеси і явища. При цьому, такий продукт не є високовартісним», – зазначила керівник лабораторії.