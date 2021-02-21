У США створили молоко з ячменю

Компанія Take Two Foods створила з пивоварного ячменю рослинне молоко, яке смаком і поживністю максимально відповідало молоку тваринного походження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Food Navigator USA.

Як зазначили в Take Two Foods, ячмінне молоко має потенціал стати великим гравцем на ринку рослинного молока. Його випустили в 2020 році на північному заході країни та цього року планують поширити продаж на всю територію США.

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Ячмінне молоко максимально нагадує коров'яче смаком і поживністю. Воно містить білок (від 5 до 8 грамів), вітамін D, кальцій. Рівень калорійності варіюється залежно від смаку - від оригінального несолодкого до ванільного і молочного шоколаду з вмістом 12 грамів цукру на 100 мл.

Фото: Take Two Foods