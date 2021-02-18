Вчені створили найточнішу 2D-карту Землі

Група американських дослідників стверджує, що створила найточнішу 2D-карту Землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ScienceAlert.

«Ми вважаємо, що це найточніша плоска карта Землі», - йдеться у спільній заяві астрофізиків Дж. Річарда Готта (Принстонський університет у Нью-Джерсі), Девіда Голдберга й Роберта Вандербея (Дрексельський університет у Філадельфії).

Нова карта кругла і двобічна. Варіант карти від американських дослідників орієнтований на Північну й Південну півкулі, а екватор Землі проходить по краю.

«Наша карта насправді більше схожа на земну кулю, ніж інші плоскі карти. Щоб побачити всю земну кулю (на глобусі – ред.), вам потрібно покрутити його, а щоб побачити всю нашу нову карту, вам просто потрібно перегорнути її», - зазначив Готт.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародна дослідницька група випустила гігантську двомірну карту Всесвіту.

Фото: sciencealert.com