Ізраїльський стартап друкуватиме «м'ясо» на 3D-принтерах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Фінансування проведуть венчурні фірми Happiness Capital і Hanaco Ventures. Також до них приєднаються компанії CPT Capital, Losa Group, Sake Bosch і K3 Ventures.
Redefine Meat розробила технологію виробництва замінника м'яса на рослинній основі на 3D-принтерах. Інвестиції дають змогу компанії створити великомасштабну пілотну лінію перед тим, як наприкінці цього року представити дистриб'юторам промислові 3D-принтери.
Співзасновник і головний виконавчий директор Ешар Бен-Шитріт зазначив, що це «важливий крок» для компанії, яка має намір співпрацювати з дистриб'юторами м'яса по всьому світу.
Альтернативи рослинному м'ясу швидко ростуть, оскільки споживачі прагнуть скоротити споживання м'яса заради власного здоров'я, благополуччя тварин і навколишнього середовища.
Beyond Meat і Nestle випустили гамбургери і ковбаси на основі рослин, спираючись на інші технології, в той час, як компанії, що займаються 3D-печаткою м'яса, такі як Redefine Meat або іспанська компанія Novameat, намагаються вирішити найскладніше поки що завдання: створити стейк з яловичини з рослин.
Фото: WELT