Ізраїльський стартап друкуватиме «м'ясо» на 3D-принтерах

Ізраїльський стартап Redefine Meat планує в промислових масштабах друкувати м'ясо на рослинній основі за допомогою 3D-принтерів після фінансування розміром у 29 мільйонів доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Фінансування проведуть венчурні фірми Happiness Capital і Hanaco Ventures. Також до них приєднаються компанії CPT Capital, Losa Group, Sake Bosch і K3 Ventures.

Redefine Meat розробила технологію виробництва замінника м'яса на рослинній основі на 3D-принтерах. Інвестиції дають змогу компанії створити великомасштабну пілотну лінію перед тим, як наприкінці цього року представити дистриб'юторам промислові 3D-принтери.

Співзасновник і головний виконавчий директор Ешар Бен-Шитріт зазначив, що це «важливий крок» для компанії, яка має намір співпрацювати з дистриб'юторами м'яса по всьому світу.

Альтернативи рослинному м'ясу швидко ростуть, оскільки споживачі прагнуть скоротити споживання м'яса заради власного здоров'я, благополуччя тварин і навколишнього середовища.

Beyond Meat і Nestle випустили гамбургери і ковбаси на основі рослин, спираючись на інші технології, в той час, як компанії, що займаються 3D-печаткою м'яса, такі як Redefine Meat або іспанська компанія Novameat, намагаються вирішити найскладніше поки що завдання: створити стейк з яловичини з рослин.

Фото: WELT