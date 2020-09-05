Ізраїльська компанія надрукувала перший рослинний стейк на 3D-принтері

Ізраїльський стартап Redefine Meat почав виготовлення альтернативу тваринному м’ясу на 3D-принтерах, щоб продавати такі принтери виробникам з усього світу та зробити рослинну продукцію частиною ланцюга поставок.

Про це повідомляє Business Insider, передає Укрінформ.

Компанія Redefine Meat зосереджена на створенні 3D-принтерів промислового рівня, які стануть частиною індустрії виготовлення штучної м’ясної продукції.

“Ідея полягає в тому, щоб замінити корову. Тож кожна наша машина виробляє таку саму кількість м’яса, як і корова, до 250 кілограмів”, - зазначив генеральний директор Redefine Meat Ещар Бен-Шитріт.

Він додав, що штучне м’ясо завдає менше навантаження на навколишнє середовище, тому що потребує менше води та енергії при виробництві. Це перетворює його на “найкращий спосіб боротьби зі зміною клімату, здорову альтернативу м’ясній їжі для всього населення планети”.

Redefine Meat планує зберегти ціну на рівні зі звичайним м’ясом. Таким чином, вона становитиме близько 15 доларів за кілограм. Основні інгредієнти “надрукованого” м’яса - соєвий та гороховий білок, кокосова олія та соняшникова олія. Компанія не озвучує повного списку інгредієнтів, проте зазначає, що всі компоненти рослинні та веганські.

Перші рослинні стейки від Redefine Meat з’являться у ресторанах Ізраїлю, Швейцарії та Німеччини наприкінці 2020 року.

Як повідомляє Business Insider, ізраїльська компанія не єдина займається розробкою альтернатив тваринного м’яса. Іспанський стартап Novemeat теж працює над 3D-друком стейків, і нещодавно представила рослинну версію свинини із м’язами. Великі компанії, зокрема Tesco та Unilever, також розробляють м'ясо рослинного походження.