Український стартап представив електробайк, що розганяється до 80 км/год

Український стартап Delfast представив новий електричний маунтинбайк Cross Dirt.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Завдяки електричному двигуну з потужністю в 3 000 Вт електробайк може розігнатися до 80 км за годину. У компанії зазначають, що ця максимальна швидкість може бути зменшена на прохання клієнта.

Сам маунтинбайк має запас ходу до 120 кілометрів із потужністю батареї в 1 920 ампер на годину та до 280 км із батареєю в 2 760 ампер за годину. Для повної зарядки батареї необхідно чотири години.

Електричний маунтинбайк Cross Dirt, Delfast

Зазначається, що в залежності від вибору батареї вага Cross Dirt коливатиметься від 55 до 62 кг, а сам велосипед може перевозити людину з вагою до 135 кг.

Ціна електромаунтинбайк із малою батареєю при замовленні ще цього місяця становитиме 4 349 доларів США, а починаючи з наступного місяця він коштуватиме вже 5 525 доларів. За купівлю електричного велосипеда з більшою батарею необхідно буде заплатити на 399 доларів США більше.

Як повідомляв Укрінформ, український стартап Delfast представив прототип нового електричного маунтинбайка Fusion.

Згідно з інформацією на сайті Delfast, екологічний стартап був заснований у листопаді 2014 року Данилом Тонкопієм та Сергієм Денисенком.