Український стартап Delfast показав прототип нового електробайка

Український стартап Delfast представив прототип нового електричного маунтинбайка Fusion.

Про це повідомляє портал New Atlas.

"Українська компанія Delfast показала деталі потужного майбутнього електричного маунтинбайка Fusion", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, вага транспортного засобу не перевищуватиме 36 кілограм.

Електробайк матиме двигун потужністю 1 500 ват, який дозволить йому розганятися до 50 км/год. У Fusion буде також встановлена одна або дві електричні батареї, завдяки яким велосипед зможе проїхати до 51 км або до 112 км без підзарядки.

Український стартап Delfast представив прототип нового електричного маунтинбайка Fusion

Як повідомлялося, у червні український стартап Delfast представив новий електричний велосипед Delfast Top 3.0, який може проїхати 321 км без підзарядки.

Згідно з інформацією на сайті Delfast, екологічний стартап був заснований у листопаді 2014 року Данилом Тонкопієм та Сергієм Денисенком.

Фото: Delfast